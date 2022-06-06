متحدث «الحج» يكشف آلية اختيار حجاج الداخل

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، إن اختيار حجاج الداخل سيتم عن طريق القرعة الإلكترونية دون أي تدخل بشري لضمان العدالة وعدم المحاباة.

وأضاف سعيد في مداخلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، اليوم الإثنين، أن معايير المفاضلة بعد الانتهاء من التسجيل منها شرط الالتزام بضوابط الحج من التحصين والفئة العمرية والأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وتابع: الاختيار النهائي بين المرشحين النهائيين سيكون عبر قرعة إلكترونية دون تدخل بشري لضمان عدم وجود أي محاباة.

ولفت إلى إبلاغ المرشح بالقبول النهائي من خلال رسائل قصيرة على الهواتف الذكية، ويمنح فترة صلاحية 48 ساعة للدخول للمسار وشراء الباقة وإصدار تأشيرة الحج.