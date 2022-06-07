«توقف قلبها مرتين».. تفاصيل جديدة بشأن وفاة الطفلة “حلا” حزناً على فراق والدها #عاجل

الوئام- فريق التحرير:

روى عم الطفلة حلا المتوفاة بمحافظة المجاردة، حزناً على فراق والدها الذي توفي قبلها بساعات قليلة، تفاصيل الواقعة.

وأوضح عم الطفلة في لقاء مع قناة العربية أنه بعد وفاة شقيقه، وأثناء استخراج أوراقه لإدخال جثمانه الثلاجة، تفاجأوا بحدوث هبوط بالدورة الدموية لحلا ودخلت في حالة غيبوبة وتوقف قلبها مرتين ثم توفيت، مشيرا إلى أن الفرق بين الوفاتين 5 ساعات تقريبا.

وأضاف: جهزنا أوراقهما واستلمنا الجثث، والصلاة كانت عليهم بعد العصر وقبرهما بجوار بعضهما البعض، مشيرا إلى أنها كانت أقرب أبناءه، وكانت متعلقة بوالدها تعلق “غريب” حيث لم تكن تفارقه إلا عند ذهابها المدرسة فقط مشيرا إلى أن والدتها متوفاة أيضا.