«الكهرباء» تحسم الجدل بشأن إمكانية نقل العداد الكهربائي من عقار لآخر

الوئام- فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدى إمكانية نقل العداد الكهربائي من عقار لآخر.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه يُسمح للمواطنين بنقل عداد الكهرباء من موقع إلى آخر، لكن بشرط أن يكون في العقار نفسه.

وأكدت أنه لا يُسمح مطلقا بنقله من عقار إلى آخر حتى لو كان لنفس المالك ، وحددت الهيئة، 4 اشتراطات لنقل العداد وهي: