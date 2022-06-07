بعد تقرير التعليم.. البنك الدولي يعتذر رسميا للعراق

اعتذر البنك الدولي الإقليمي للعراق بعد التقرير الذي أعلن فيه مؤخرا أن 90% من الطلبة العراقيين يعجزون عن فهم ما يقرأونه، و41% من طلاب الصف الثالث فشلوا في حل مسألة طرح حسابية.

وقال علي الدليمي، وزير التربية العراقي، إنه تم بحث ملف التقرير الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان الذي نشره الأخير وتداعياته غير الايجابية على العملية التعليمية، بعدما حمل مغالطات كثيرة بشأن واقع التعليم.

وتقدم "نعمان"، بالاعتذار الرسمي إلى وزارة التربية بشكل عام وللهيئات التعليمية والتدريسية على وجه الخصوص، عن الخطأ التي تضمنه التقرير.

وأكد أن التقرير المذكور تم إعداده من قبل مؤلف منظمة "ترانكل"، ولا يمثل وجهة نظر البنك الدولي الذي سيبقى الشريك الأمين لوزارة التربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.