منع معلنين غير سعوديين مخالفين لنظام العمل ودون تراخيص من الإعلانات بمواقع التواصل #عاجل

أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، تعميما بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي انطلاقا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بضبط مخالفات الإعلان.

ورصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين "مقيمين وزائرين" في منصات التواصل الاجتماعي وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

وأضافت أنه بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشىت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين "مقيمين أو زائرين" أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشات التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجار ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجارمن فن منصات التواصل الاجتماعي.