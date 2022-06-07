«أنام لمدة أسبوع بلا انقطاع».. سعودي يروي معاناته مع النوم القهري (فيديو)

روى صادق المروحن، مصاب بمرض النوم القهري، كواليس معاناته مع مرض النوم القهري في مقابلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية».

وأوضح: «منذ صغري وحتى فترة قريبة لم أكن أعرف ما هي طبيعة مرضي بالضبط، وكنت أرى نفسي مختلفاً عن الآخرين في الطفولة والمراهقة، وأشوف نفسي غير طبيعي وكان ينظر إليّ على أني شخص يحب النوم باليومين والثلاثة».

وأضاف: «عملت في العديد من الأماكن، منها بنوك وشركات تأمين، وتم الاستغناء عن خدماتي لهذا السبب، إلى أن استحكم فيّ المرض في عام 2005، ذهبت إلى كل التخصصات وأجريت كل الفحوصات وما عندي أمراض وراثية أو مشاكل».

وتابع: «في 2004 طبيب شك إني عندي مشكلة في الساعة البيولوجية ومن هنا بدأت الانتباه إلى مشكلة النوم القهري، و في 2006 انهرت تماماً انفصلت من العمل ويأست، وأنام لمدة 5 أيام و6 أيام وأسبوع متواصل بلا انقطاع، وكنت أنام وزني 80 كيلو استيقظ وزني 70 كيلو، وكنت أنام أثناء القيادة وتعرضت لحادثين».

سعودي نام لمدة 6 أشهر متواصلة!..

"صادق المروحن" يتحدث لياهلا عن رحلة معاناته مع النوم القهري #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zQNajr7IxE — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022