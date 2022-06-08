الحياة_الفطرية: السيطرة على 3 أسود بالرياض ونقلها إلى وحدة الإيواء

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السيطرة على 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز، وذلك بعدما ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض.

وقال الحساب الرسمي لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع «تويتر»: « باشر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض ما يعدّ مخالفة لنظام البيئة».

وكانت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، قد ضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض (ثلاثة أسود)، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّمِ الكائنات بحكم الاختصاص، وفق "واس".

وأكدت أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامةٌ تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.