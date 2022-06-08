إطلاق خدمة التعديل الآلي على بوالص وحاويات “المُسافنة”

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين الوكلاء الملاحيين من الحصول على موافقة آلية لطلبات التعديل على بوالص وحاويات المُسافنة، لتُسهم بذلك في تحسين تجربة الوكلاء الملاحيين وتيسير عملية المسافنة في المنافذ البحرية، وتعزيز حصة المملكة من التجارة العابرة، تحقيقًا للأهداف الوطنية وتطلعات "رؤية 2030" بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية.