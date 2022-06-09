العراق.. اختلاس تريليون دينار من المصارف الحكومية بعمليات تزوير وغسيل أموال

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي من المال العام، بما يعادل 634 ألف دولار، وحددت هوية المتهمين والمتورطين البالغ عددهم 41 موظفا.

وقالت إنهم قاموا بعمليات تزوير وتلاعب وغسيل أموال في فروع مصرفي الزراعي والرشيد، وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطني بالتلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار.

وأوضحت أنه نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و4 فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت 926,043,773,700 دينار.