أوروبا: أفعال إيران تشكك في التزامها بإحياء الاتفاق النووي

نددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الخميس بالخطوات التي اتخذتها إيران لإزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمثبتة بموجب اتفاق نووي أبرم عام 2015، قائلة إن هذه الخطوة تلقي بظلال من الشك على رغبة طهران في إحياء الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان "هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتعقيد جهودنا للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)... كما تلقي بمزيد من الشك على التزام إيران بنجاح الجهود" لإحياء الاتفاق. ولم توقع واشنطن على بيان اليوم الخميس على عكس البيان مشترك صدر مع الولايات المتحدة أمس الأربعاء.