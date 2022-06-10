بعد 41 عاما على فقدانها في أمريكا.. العثور على “الطفلة هولي” حيّة

عثرت سلطات ولاية تكساس على امرأة أمريكية على قيد الحياة بعد أكثر من أربعة عقود من فقدانها حينما كانت رضيعة.

وقال مساعد المدعي العام في تكساس برنت ويبستر، إنه تم تحديد مكان الطفلة هولي، هي على قيد الحياة وتبلغ 42 عاما وصحتها جيدة.

تعود الحادثة إلى يناير 1981، عندما تم العثور على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة على ما يبدو، في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس. ولم يتم التعرف على هويتيهما لمدة أربعين عاما.

وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، التعرف لهوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تدعى هولي.

هذه الأخيرة هي التي عُثر عليها في الساعات الأخيرة. وقالت ويبستر إنها علمت بهوية والديها البيولوجيين والتقت بأفراد من عائلتها البيولوجية لأول مرة الثلاثاء.

وأشارت إلى أنها تُركت في كنيسة في ولاية أريزونا وكبرت في أسرة "لا شبهة حولها في التحقيق".

من ناحية أخرى، تبحث الشرطة عن "امرأتين تعرّفان بأنفسهما على أنهما من أعضاء مجموعة دينية من الرحّل"، كانتا وضعتاها في هذه الكنيسة.