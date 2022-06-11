ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 21 عند 197.49 ريال

ارتفعت أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت، 11 يونيو 2022، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 1872 دولار، لأول مرة خلال هذا الأسبوع في بورصة السعودية، ومع بداية العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، في بورصة السعودية إلى 225.70 ريال 60.19 دولار

وصل سعر جرام الذهب عيار 22، في بداية التعاملات الصباحية في السعودية 206.89 ريال 55.17 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21، في السعودية صباح اليوم 197.49 ريال 52.66 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، إلى 169.27 ريال 45.14 دولار.

ارتفع سعر جرام الذهب الاقتصادى عيار 14، إلى 131.66 ريال 35.11 دولار.

وصل سعر أونصة الذهب بيع، إلى 7،020.00 ريال 1.872.00 دولار.

بينما ارتفع سعر أونصة الذهب شراء في باكورة التعاملات الصباحية في بورصة السعودية إلى 7،023.75ريال 1,873.00دولار.

جاء جنية الذهب «8 ج» عيار 21، في صباح اليوم في السعودية 1،579.89 ريال 421.30 دولار.

سعر جنية الذهب «8ج» عيار 22، في بورصة السعودية 1،655.12 ريال 441.37 دولار.

وكان مجلس الذهب العالمى نشر أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على النسبة الأولى من الذهب في الوطن العربي، وتقدر بحوالي 323.1 طن من المعدن النفيس لتأتي بالمرتبة الـ18 عالميا، وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي هذا العام، بينما تصاعدت التوقعات حول رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة خلال مارس المقبل.