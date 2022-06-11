الصحة تسجل 753 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 753 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 633 حالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 776,890 حالة، من بينها 8899 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 98 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 758,821 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9170 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.