إطلاق نار وخمس جثث.. اشتباكات مميتة بين جماعات تابعة لطالبان في أفغانستان

تدور اشتباكات مميتة بين جماعات تابعة لحركة طالبان في عاصمة إقليم تخار شمالي أفغانستان، حسبما أفادت تقارير إعلامية ومصادر محلية.

وشوهد إطلاق نار متقطع وخمس جثث في مقاطع فيديو وصور لم يتم التحقق منها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قيادي محلي إن الاشتباكات ظلت جارية في منطقتين على الأقل في مدينة تالقان.

وأشار إلى أنه كانت هناك اشتباكات بين جماعتين متناحرتين من طالبان واشتباكات مسلحة بين شرطة طالبان وقوات الاستخبارات.

وأكد متحدث باسم الشرطة الإقليمية، عبد المبين صافي، لـ (د.ب.أ) وقوع أحد الحوادث لكنه رفض إبداء تفاصيل. ورفض تقارير عن وقوع اشتباكات بين قوات أمن طالبان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطريق السريع الرئيسي بين تخار وبدخشان أغلق بسبب ضراوة الاشتباكات واندلعت النيران في سوق محلية.

وقبل عدة أشهر، أقالت قوات الأمن التابعة لطالبان رجل دين بارزا في الإقليم في عملية فوضوية بعد أن انتقد مسؤولين محليين في الحزب الحاكم الجديد.