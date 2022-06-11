متظاهرون يحاصرون سفارة إيران في بروكسل إحياء لـ” يوم الشهيد الأحوازي” #يوم_الشهيد_الاحوازي

انطلقت، اليوم السبت، مظاهرات أحوازية في ذكرى "الشهيد الأحوازي" من أمام السفارة الإيرانية في بروكسل، وشارك في الاحتجاجات مجموعات كبيرة من الأكراد والبلوش والأذريين، وآخرون تضرروا من إرهاب الملالي من اليمنيين والعراقيين والسوريين، ورددوا هتافات وشعارات تنادي بالحرية للأحواز وشعبها، واستذكروا مجزرة عبادان التي وقعت في متروبل وراح ضحيتها العشرات من الشهداء.

يذكر أن "يوم الشهيد الأحوازي" ينسب للقائد الشهيد "محي الدين الناصر"، والشهيد "دهراب الشميل" والشهيد "عيسى المذخور"، حين أعدمهم النظام البهلوي، في 13 يونيو، وتم اعتماد هذا اليوم على أن يكون يوم "الشهيد الأحوازي"، وللأحوازيين وقفة كل عام في هذا اليوم أمام سفارات الاحتلال الإيراني منددين بإرهابه ومذكرين المحتل أن الأحوازيين سائرون على طريق هؤلاء الشهداء الذين سقوا بدمائهم القضية الأحوازية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.

