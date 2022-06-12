ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1693.8 مليار ريال

أظهرته بيانات إحصائية محدثة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر مايو 2022 بقيمة 44 مليون ريال لتصل قيمتها إلى 1693.8 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2022، ومقارنة بشهر مايو 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 54.5 مليار ريال وبنسبة 3%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".

ويرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال مايو الماضي إلى ارتفاع "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 147%، وارتفاع قيمة "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" ﺑ 10%.

كما ارتفعت "الاحتياطات بالعملات الأجنبية" التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول لتصل إلى 1599.6 مليار ريال، بنسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.4%.