تعديل الرسوم الجمركية لـ99 سلعة لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية #عاجل

أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل الرسوم الجمركية لـ99 سلعة وفق السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

صدر القرار بناءً على الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، واقتراح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل، وبناءً على طلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، تم رفع الرسوم الجمركية لـ99 سلعة لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية.

ووفق للقرار يبدأ العمل بالتعديل الجديد اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022.

ومن أبرز السلع التي شملها التعديل ما يلي: بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة)، بندورة طازجة أو مبردة، جزر ولفت بقلي، خيار وقثاء، خيار محبب طازجة أو مبردة، باذنجان، كوسة، باميا، بقدونس، كزبرة، بطيخ أخضر، سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمـك سلـور (من أنـواع بانجـاسيوس، سيلـوروس، كلاريـاس، ايكتالـوروس)، سمـك شبـوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلـوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نـوع سيرهينـوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليـس “ثعبان البحر” (من نوع انجـويلا)، سمك البياض النيلي “سمك نهر النيل” (لاتس نيلـوتيكوس)، سمـك رأس الثعبان (من نوع تشانـا)، زيت العصرة الأولى (زيت بكر) أكسترا، أجهزة تكييف هواء فريون سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية.

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