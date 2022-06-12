صانع محتوى يكشف تفاصيل وصوله لـ7 آلاف دولار شهريا من يوتيوب

قال صانع محتوى بحريني يدعى عمر فاروق إنه يهوى السفر والمغامرة قبل اتجاهه إلى السوشيال ميديا وإنتاج المحتوى، مشيرا إلى أنه مع وجود السوشيال ميديا أو غيابها كان سيفعل الشيء نفسه.

وأضاف فاروق في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أن الدخل المادي ووجود المتابعين على حساباته في الشبكات الاجتماعية يدفعانه لخوض تجارب أكبر وأفضل، لكن التجارب دائما ما كانت جزءا من أسلوب حياته.

وتابع أن حساب مشاهدات موقع مثل يوتيوب تختلف باختلاف منطقة المشاهدة، فمثلاً 1000 مشاهدة من الولايات المتحدة سعرها نحو 4 دولارات، فيما العدد نفسه يساوي أقل من ربع دولار فيه دول مثل سوريا والسودان.

وأشار إلى أن بعض صناع المحتوى يصلون إلى أرباح شهرية قدرها 10 آلاف دولار، لافتا إلى أن أكثر ربح شهري بلغه كان 7 آلاف دولار، لكن في الوقت نفسه مصروفات فريق العمل معه قد تتخطى هذا المبلغ شهريا.

ولفت إلى أن ما يساعد صناع المحتوى بشكل كبير هم المعلنون أو الجهات الحكومية التي ترغب في تقديم محتوى دعائي مثل الترويج للمناطق السياحية وغيرها.