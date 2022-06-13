صورة بألف كلمة.. هالاند يحقق حلم حياته بعد الانتقال إلى المان سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا انتقال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند إلى صفوف الفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد مانشستر سيتي، في بيان رسمي، أن هالاند صاحب الـ21 عاما سينضم إلى صفوف الفريق السماوي في 1 يوليو المقبل ولمدة 5 سنوات حتى صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن اتفاقه مع بوروسيا دورتموند لضم هالاند منذ 6 أسابيع تقريبا، بعد أن كسر الشرط الجزائي في عقده البالغ 60 مليون يورو.

هالاند يعتبر مشجعا للمان سيتي من الأساس وهو في طفولته كان يشجع الفريق الانجليزي وينتمي إليه ليحقق حلم حياته بعد ذلك بسنوات طويلة ويصبح لاعبا بين صفوف المان سيتي.