طرح مشاريع استثمارية بمخطط أجيال أرامكو بإيرادات 350 مليون ريال

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح وترسية والتعاقد على مجموعة من المشاريع الاستثمارية بمخطط أجيال ارامكو بالظهران بإجمالي إيرادات 350 مليون ريال، والتي تأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين شركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية لترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وتضمنت هذه المشاريع (مول ضخم لمستثمر من دولة الكويت الشقيقة، وبوليفارد أجيال، وممشى أجيال ووك، ومراكز تجارية ومقاهي، وأجنحة فندقية، وقاعة رياضية، ومحطات وقود، ومركز للمنتزهات) لخدمة المنطقة، بما يعزز من الخدمات وعناصر جودة الحياة والترفيه والسياحة.

وهذه الفرص ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من شهيتهم وجاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الاعفاء تصل حتى 10٪ من اجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية واشراك القطاع الخاص بالتنمية للارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وشركة أرامكو السعودية لتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

ودعا المهندس فهد الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرص الاستثمارية.