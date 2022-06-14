نونيز يجتاز الكشف الطبي بنجاح مع ليفربول

اجتاز داروين نونيز نجم بنفيكا البرتغالى الكشف الطبى فى نادى ليفربول صباح اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمى للريدز.

وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أكمل نونيز الجزء الأخير من الكشف الطبى، صباح اليوم، ووقع على عقده مع ليفربول حتى يونيو 2028".

كان بنفيكا قد كتب في بيان على موقعه الرسمي، أمس الاثنين: "يعلن النادى توصله إلى اتفاق مع ليفربول بشأن بيع جميع الحقوق الخاصة باللاعب داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو".

وأضاف "تنص الاتفاقية على دفع متغيرات، وبالتالى قد يصل المبلغ الإجمالى للبيع إلى 100 مليون يورو".