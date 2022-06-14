وزير الدفاع التركي يرد على برلماني يوناني: أنقرة لا تحتل قبرص

رد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على ما قاله عضو في البرلمان اليوناني: "إذا تريدون التحدث عن الاحتلال الوهمي لشمال قبرص، فمن الواضح أنكم تريدون صراعًا".

وقال إن بلاده لا تحتل دولة قبرص، مشيرا إلى أن أنقرة أجرت عملية خاصة لحفظ السلام في الجزيرة عام 1974.

وأضاف أن القبارصة اليونانيين أنفسهم يتعرضون للتهديد، وبالتحديد أطلقت تركيا عملية حفظ سلام في قبرص ومنذ تلك الفترة ساد السلام في الجزيرة سواء في الجنوب أو في الشمال ويجب الاعتراف بذلك".

وتعاني قبرص من التقسيم لشطرين، يوناني وتركي منذ عام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان. وتمَّ نتيجة التدخل العسكري التركي اقتطاع 37% من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 قيام جمهورية شمالي قبرص [التركية]، التي لم يعترف بها أحد سوى تركيا.