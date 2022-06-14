اتفاقية بين سال السعودية و GCL العالمية لتقديم خدمات لوجستية لقطاعات الترفيه والرياضة والفنون

وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عضو مجموعة الخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة حصرية مع شركة GCL العالمية لتقديم خدمات لوجستية متخصصة لعملاء الشركتين في المملكة ودول العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية في لندن، حيث مثّل شركة سال السعودية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل بن سعد البداح، ومن جانب شركة GCL العالمية الرئيس التنفيذي السيد بول مارتينز.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على توفير حلول لوجستية متخصصة لعملائهما في قطاعات الترفيه، الفعاليات، الفعاليات الرياضية، الثقافة والفنون والإنتاج السينمائي والتلفزيوني وذلك داخل وخارج المملكة. حيث ستساهم هذه الاتفاقية في توفير الخدمات اللوجستية المتخصصة لدعم هذه القطاعات والمساهمة في توسعها داخل المملكة.

بهذه المناسبة عبّر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسال السعودية الأستاذ فيصل البداح "عن سعادته بهذه الشراكة، وأنها تأتي تأكيداً وامتداداً لخبرة سال العريقة في مجال المناولة الأرضية للشحنات والحلول اللوجستية.

كما أكد البداح أن شركة GCL تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الحلول اللوجستية المتخصصة، ولها دور أساسي في تفعيل النشاطات الترفيهية والفنية، واستعرض أهمية هذه الشراكة بانعكاسها على الفعاليات المقامة في المملكة بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030 والتي تولي اهتماماً بالغاً بالرياضة والترفيه والثقافة والفنون مما سينعكس ايجاباً في رفع جودة الحياة وبناء مجتمع صحي.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة GCL العالمية السيد بول مارتينز، دعم GCL والشركات التابعة لها للأحداث والفعاليات الكبرى المقامة في المملكة، كما عبر عن سعادته بالتطور والنمو المذهل للقطاعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف السيد بول ان سال ليست فقط شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة في السعودية، بل أيضاً لديها الرغبة والرؤية في مواصلة التطور والتوسع في تقديم الحلول اللوجستية المتخصصة.

وعن الشراكة مع سال السعودية، عبر السيد باول ان سال ليست فقط شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة في السعودية، بل أيضاً لديها الرغبة والرؤية في مواصلة التطور والتوسع في تقديم الحلول اللوجستية المتخصصة.