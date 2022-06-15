يورجن كلوب عن صفقة نونيز: مستقبل ليفربول في أمان

تحدث المدرب الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول عن لاعبه الجديد داروين نونيز، مؤكدا أنه يملك كل صفات المهاجم الذى يبحث عنه الريدز.

وأعلن ليفربول تعاقده رسميا مع داروين نونيز قادما من بنفيكا بعد خضوعه للفحص الطبى بنجاح بعقد طويل الأمد.

وقال كلوب، فى تصريحات لموقع ناديه، "داروين لاعب رائع، لكن هناك إمكانيات كبيرة يمكنها أن تتحسن، يمكننا الاستفادة من رغبته وتعطشه ليكون أفضل مما هو عليه الآن بجانب إيمانه بمشروعنا وما نتطلع إلى القيام به".

وأضاف كلوب "إنه متحمس للغاية، ما يجعلها علاقة رائعة، خاصة عندما تقدر نقاط القوة لدى بعضنا، نونيز يعتقد أننا نلائمه ونعتقد أنه الشخص المناسب لنا، لديه كل ما نبحث عنه، يمكنه ضبط الإيقاع، جلب الطاقة، تهديد المنافسين، إنه شرس هجوميا وحركته ديناميكية، هو يلعب بدون خوف، كما أنه قوي، أعلم أنه سيثير حماس جماهيرنا".