واقعة غريبة.. اختراق حساب عثمان ديمبلي وبيع ٥٠ قميصا

تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني الى اختراق حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ما تسبب في نشر أكاذيب طالب متابعيه بعدها على إنستجرام بضرورة الإبلاغ عن الحساب المسروق.

وفوجئ متابعي عثمان ديمبيلي بإعلانه عبر حسابه الرسمي على تويتر بنشر خبر أنه سيبيع 50 قميصاً مقابل 500 دولار للواحد من خلال مساعد شخصي سيتولى المسئولية.

وفور الإعلان تلقى عثمان ديمبيلي الكثير من الاستفسارات من متابعيه ما دفعه للتأكيد أن حسابه تعرض للهاكر من قبل مجهولين وأنه لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر.