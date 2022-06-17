“#الصحة”: 4 اشتراطات يجب توفرها بحجاج الداخل لأداء الفريضة

الوئام- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن 4 اشتراطات مهمة لابد توفرها في حجاج الداخل من أجل أداء فريضة الحج.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" "الصحة 937" الاشتراطات الصحية الخاصة بحجاج الداخل، مؤكدة: ضرورة استكمال التحصين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية الأولى حال استحقاقها، والحصول على لقاح الحمى الشوكية خلال الخمس سنوات الماضية، وتقديم ما يثبت ذلك، والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وقالت الصحة إنه في حال وجود أعراض قبل بداية موسم الحج، فعلى الحاج إجراء فحص كورونا (كوفيد-19)، واتباع التعليمات الخاصة بالمشتبه بإصابتهم.