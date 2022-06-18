الإحصاء: انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية.. ونشر البيانات الأولية للتعداد بنهاية العام

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية بنجاح أعتبارا من أمس الأول، والانتقال إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات، للوصول إلى البيانات الإحصائية الأولية والشاملة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مرحلة تحليل ومعالجة البيانات تستدعي العديد من الإجراءات الإحصائية وفق المنهجيات المتبعة للتأكد من جودة وصحة البيانات، وتشمل التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل، داعية في ذات الوقت المواطنين والمقيمين للتعاون مع ممثلي التعداد السكاني خلال هذه المرحلة.

وقالت إنه سيتم خلال هذه المرحلة تطبيق الغرامات المالية بحق كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات أوعطل عمدًا أعمال التعداد خلال المرحلة السابقة، وذلك بناء على نظام الاحصاءات العامة للدولة والإشعارات التي تم توزيعها على الممتنعين.

وأكدت الهيئة أن نشر البيانات الأولية للتعداد سيكون بنهاية عام 2022م، منوهة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحثين الميدانيين لأعمالهم، داعية إلى تفاعل الجميع مع مراحل التعداد المختلفة، لاسيما العدّ الذاتي الذي حظي بإقبال كبير من السكان .

يذكر أن "تعداد السعودية 2022" هو التعداد الخامس في تاريخ المملكة، ويستهدف تغطية جميع سكان المملكة، لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط المستقبلية، وتوجيه المشاريع وفقاً لاحتياجات السكان في مناطق المملكة كافة.