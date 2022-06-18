المرور يطيح بقائد الشاحنة المتهور في# الرياض

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من أحد المواطنين، حول قائد شاحنة متهور بأحد طرق الرياض، معلنًا القبض عليه وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- ردًّا على بلاغ المواطن «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه الذي أرفقه بمقطع فيديو: إن قائد الشاحنة كان يقود مركبته على الدائري الشمالي بالرياض، بسرعة تزيد عن 120 كلم/س.

وتابع قائلًا: إن قائد الشاحنة ارتكب مخالفة أخرى بتجاوز خاطئ من اليمين، معرضاً حياة الناس للخطر.