من الطائرة إلى الدراجة.. #بايدن يسقط مجددا

تعرَّض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح اليوم، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاماً ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول: «أنا بخير».

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في «ريهوبوث بيتش» في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس " بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته".