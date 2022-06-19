مقطع يأسر القلوب.. الطفل “#وجدى” يسمع لأول مرة عقب زرع قوقعة في الأذنين (#فيديو)

الوئام- فريق التحرير:

خطفت لحظات مؤثرة لطفل سعودي قلوب الآلاف على مواقع التواصل، بعد أن ظهر ضاحكاً في ردهة احدى المستشفيات، منتصراً على "صمت رافقه لسنوات".

فقد اختبر "وجدي" لأول مرة شعور السمع، تلك الحاسة التي لم يعرفها يوماً منذ طفولته، فقد خضع الطفل لعملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في نجران، وعقب نجاحها، ظهر إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه طوراً ويصفق تارة أخرى، بغية اختبار سمعه.

فما كان من وجدي المتفاجئ بسماعه لأول مرة واختباره تلك التجريبة، إلا أن غالبته الضحكة الطفولية، بينما تفاعل عدد كبير من المغردين مع هذا الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

ووجه العديد من المعلقين رسائل الشكر لوزارة الصحة، وللفريق الطبي، معتبرين أن هذا المقطع يبعث الفرح والأمل لملايين الناس صغاراً وكباراً.