“الحج والعمرة” توضح سبب قبول المترشح الرئيسي للحج ورفض المرافق له #عاجل

الوئام- فريق التحرير:

ردت وزارة الحج والعمرة على عدة استفسارات بشأن رفض بعض حالات المُرافق للمُتقدم الرئيسي للحج، رغم قبول ترشيح الأخير في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة:” أن سبب الرفض في تلك الحالات يعود إلى أن المرافق، لم يستوفِ أحد الشروط للتسجيل في حج عام 1443هـ.”

وأضافت: “أنه يمكن للمُتقدم إلغاء التصريح المصدر لأداء الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

١: إلغاء التصريح من منصة أبشر.

٢: إلغاء التصريح من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة تطبيق “اعتمرنا” .

٣: طلب استرجاع المبالغ.”