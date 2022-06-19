“الحج والعمرة” توضح سبب قبول المترشح الرئيسي للحج ورفض المرافق له #عاجل

الوئام- فريق التحرير:
ردت وزارة الحج والعمرة على عدة استفسارات بشأن رفض بعض حالات المُرافق للمُتقدم الرئيسي للحج، رغم قبول ترشيح الأخير في القرعة الإلكترونية.
وقالت الوزارة:” أن سبب الرفض في تلك الحالات يعود إلى أن المرافق، لم يستوفِ أحد الشروط للتسجيل في حج عام 1443هـ.”
وأضافت: “أنه يمكن للمُتقدم إلغاء التصريح المصدر لأداء الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:
١: إلغاء التصريح من منصة أبشر.
٢: إلغاء التصريح من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة تطبيق “اعتمرنا” .
٣: طلب استرجاع المبالغ.”