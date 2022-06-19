بدء الاختبارات الشفهية والعملية للفصل الثالث  #عاجل

تنطلق، اليوم الأحد، أولى مراحل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، والمخصصة للمواد الشفهية والعملية في جميع المراحل الدراسية الثلاث، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية مطلع الأسبوع القادم.

وتعد الاختبارات النهائية هي الأخيرة هذا العام، وبعدها يحصل الطلاب والطالبات على إجازة نهاية العام الدراسي الحالي والتي تستمر شهرين حتى بداية العام الدراسي الجديد.

ويدخل الطلاب والطالبات الاختبارات بدون اشتراط إكمال جرعات لقاح فيروس كورونا أو الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» الإلكتروني، بعد التحديث الجديد الصادر من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وعقب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة أخيرًا.

وشكلت وزارة التعليم لجانًا ميدانية لمتابعة سير الاختبارات، والتأكد من تطبيق إعداد الجداول وطباعة الأسئلة وتجهيز القاعات، وتشكيل لجان المراقبة والتصحيح، ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، نصائح وإرشادات مهمة للطلاب والطالبات، للاستعداد الجيّد للاختبارات النهائية