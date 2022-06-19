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خبير فلكي يكشف موعد «أطول نهار وأقصر ليل» في 2022

19 يونيو 2022 · < 1 minute

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن الأسبوع الجاري يشهد أطول نهار وأقصر ليل في عام 2022.

وذكر الزعاق في تصريحات لقناة "العربية" أن النهار الأطول سيكون يوم الثلاثاء وذلك لوصول الشمس إلى أقصى ميل ناحية الشمال بمعنى وصولها إلى مدار السرطان.

ولفت إلى أنه بعد 10 أيام سيبدأ الليل يأخذ من النهار لمدة 90 يوماً وبعدها يتساوى طول الليل مع النهار لدى وصول الشمس لخط الاستواء في عودتها إلى مدار الجدي.

وأوضح أنه سيكون على الدول العربية قرابة 15 ساعة وعلى الدول الاسكندنافية نحو 19 ساعة وعلى القطب الشمالي 6 أشهر.

 

 

 