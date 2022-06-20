كوريا الجنوبية تطلب استضافة كأس آسيا 2023

أكد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية ستتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو، ويوليو 2023 العام المقبل لكنها تخلت عن التنظيم بسبب الوضع الخاص بفيروس كورونا كوفيد-19 في البلاد

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة الدول الأخرى الراغبة فى التنظيم لتقديم عروضها، وحدد الـ30 من يونيو موعدا نهائيا لتقديم خطاب إبداء الاهتمام

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم فى بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، "يؤكد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم رغبته فى التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023"

وأضاف الاتحاد أنه سيبدأ على الفور تجهيز الطلب بالملاعب المقترحة وأماكن الإقامة