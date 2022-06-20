حدث في مصر.. طالبة رفضت الزواج من زميلها بالكلية فذبحها #جامعه_المنصوره

أقدم طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، على قتل زميلته بنفس الكلية بعد ذبحها وتسديد 3 طعنات بالرقبة.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يرصد لحظة ذبح الطالب لزميلته قبل انقضاض المارة عليه والإمساك به، ونقلت إلى مستشفى المنصورة الجامعي ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وكشفت التحريات الأولية، أن الطالبة أثناء خروجها من الامتحان، متجهة إلى موقف السيارات للعودة إلى مدينة المحلة حيث محل سكنها، سدد لها طعنات بالرقبة بينها واحدة قطعية.

ووفق شهود عيان، قالوا إن الطالبة رفضت الارتباط بالشاب عندما عرض الزواج منها وهددها بذبحها قبل أن ينفذ تهديده.