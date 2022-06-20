اتفاقية بين نادي الإبل ومحمية الإمام عبدالعزيز الملكية لدعم «موروث الصحراء»

وقع نادي الإبل وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اتفاقية لتعزيز التعاون والتكامل لدعم والمحافظة على المورث الوطني المرتبط بحياة الصحراء وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل.

جاء ذلك في مذكرة تفاهم بين نادي الإبل ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وأبرمها اليوم الإثنين المهندس بندر القحطاني، المدير التنفيذي لنادي الإبل، والدكتور طلال الحريقي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وتأتي المذكرة إنفاذاً لتوجيهات ودعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المشرف العام على نادي الإبل ورئيس مجلس المحميات الملكية في كل ما من شأنه المحافظة على المورث الوطني وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة وتنميته والمحافظة على مكتسباته، وبمتابعة من الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وفهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، وإيمانًا منهما بأهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودورها في المساهمة بتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة في تفعيل السياحة البيئية ودعم الحماية والتنمية البيئية وتعزيز ثقافة المورث.

بدوره، قال المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل، إن مذكرة التعاون مع الهيئة ستساهم في نشر المعرفة والتوعية في التنمية البيئية وتعزيز الموروث الثقافي المرتبط بالإبل وحياة الصحراء، والعمل على دعم وتأهيل المجتمعات المحلية في مجال ريادة الأعمال لتعزيز الاقتصاد المحلي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، وتقديم برامج وانشطة ثقافية وترفيهية القائمة على الموروث الوطني.

وذكر أن النادي يعمل دائماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه، أبان الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أن مذكرة التعاون مع نادي الإبل تتضمن تعزيز التعاون لتحقيق استدامة وتنمية النظم البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل، والتشجيع على الاستثمار وأفضل الممارسات المرتبطة بالسياحة البيئية، مع الحفاظ على التوازن الأحيائي والتنوع التراثي الطبيعي.

ولفت إلى أن الاتفاقية تشمل إطلاق مبادرات لدعم البرامج الثقافية والتوعية المجتمعية، والتعاون في بناء القدرات الوطنية وتدريبها في مجال البيئة والثقافة المرتبطة بحياة الصحراء والموروث الوطني المرتبط بالإبل.