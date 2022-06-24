متحدث الملكية الفكرية: يمكن توثيق تغريدات “تويتر” كملكية فكرية لصاحبها

قال ياسر بن أحمد الحكمي، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن المصنفات المكتوبة هي إحدى المسارات التي افتتحها الهيئة، فيما يتعلق بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف "الحكمي"، خلال استضافته في "برنامج 120" على قناة الإخبارية: التغريدات في تويتر مثل "الثريد" يمكن توثيقها كملكية فكرية لصاحبها. ونظام حق المؤلف ينص بأن الحماية تبدأ من تاريخ النشر، سواء نص، أو صورة، أو فيديو، طوال حياة المؤلف، وحتى بعد 50 سنة من وفاته.

واستطرد: الهيئة وفرت تسجيل اختياري لأي مصنف مكتوب أو مصور، وتأخذ عليه شهادة، وهذه الشهادة يمكن الانتفاع منها أو الإعلان عنها.