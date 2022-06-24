إتاحة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في المناطق

تقدّم أمانة منطقة حائل خدمة تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك من المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم وذلك لتسھيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الأمانة من تقديم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

تقدم أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الأمانة من تقديم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

تقّدم أمانة منطقة تبوك خدمة تصریح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ لممارسة أعمال الذبح في أیام عید الأضحى المبارك من 10 – 13 ذي الحجة، حیث یمكن إصدار تصریح الخدمة لفترة محددة حتى تاریخ 1443/12/5ھـ، بدون رسوم وذلك لتسھیل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الأمانة من تقدیم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتیاج في موسم الحج، والتخفیف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدیة محددة تسهم في تقديم الخدمة بطریقة منظمة وصحیة.