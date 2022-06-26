بدء استكمال بيانات المواطنين الذين سبق منحهم أراضٍ بمخططات ولي العهد 9

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين سبق وأن تم منحهم أراضٍ ضمن مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د,هـ,و,ز,ح,ي) .

وأشارت الأمانة إلى أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن المخططات المذكورة قد تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل ، مهيبةً بجميع المواطنين الممنوحين ضمن المخططات المذكورة سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم ، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم ، وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي :

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/CitizenAuth/Login?sysid=101

وأكدت الأمانة أن مدة الحصر ستكون شهر من تاريخه ، لافتةً النظر إلى أن مخططات ولي العهد سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ أكثر تميزاً ، وفي إطار توفير أراضٍ سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.