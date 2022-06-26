تفاصيل انقلاب نيمار على باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات موقف جناح نادى باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من الرحيل عن بطل الدورى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن نيمار يمتلك عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027، ولكن تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي لم ترضه ويفكر فى مغادرة قلعة "حديقة الأمراء".

وأضافت الإذاعة الفرنسية أنه من الناحية المالية مغادرة نيمار صعبة لنادى باريس سان جيرمان، لأن الراتب والمبلغ المطلوب لن يكونا منخفضين، لذا من الصعب أن تجد له ناديًا جيدًا لأنه أحد أعلى اللاعبين دخلًا فى العالم.

وأصبح نيمار منفتحًا على الرحيل لأنه لطالما كان يصرح بأنه يجب أن يشعر بأنه محبوب في ناديه، وليس هناك اعتراض من جانب باريس سان جيرمان على مغادرته الآن.