“الخِلُّ الوَفِيُّ”.. مواطن يقطع آلاف الأميال لحضور حفل زفاف صديقه الباكستاني (صور)  

من محافظة طريب إلى وادي سوات شمال غرب باكستان، قطع المواطن ناصر آل ناجع آلاف الكيلومترات لحضور حفل زفاف صديقه الباكستاني خليل حبيب.

ووثق "آل ناجع" رحلته إلى باكستان عبر "تويتر"، وحاز إعجاب المتابعين، موضحًا أن رحلته الطويلة وراءها مودة عميقة بدأت من عمل والد خليل حبيب 15 عامًا في طريب، بمكتب الدعوة وتوعية الجاليات، ليندمج أبناء هذا الباكستاني مع المجتمع السعودي.

وقال "آل ناجع" لـ"العربية" إن صديقه الباكستاني خليل وأخوته أضحوا يتحدثون العربية بفصاحة وطلاقة، موضحًا أن هذه الأسرة خير سفير لبلدها، ما جعله يشد الرحال برفقة صديقيه إلى العرس المقام في وادي سوات الباكستاني.

وأضاف: "أفصح خليل عن مسرته حين عرف بقدومنا، وذهبنا قبل الحفل بيومين ووجدنا ترحيبا واحتفاء وكرما من الجميع وأخذونا في جولة سياحية"، مشيرًا إلى أن العريس طلب أن يتزين ضيوفه السعوديين بالزي الوطني الرسمي ويمارسون موروثهم في الأعراس.

وقدّم "آل ناجع" وأصحابه هدايا عديدة، وقال: "لم أشعر أنني في بلد غريب، في ظل وجود مشتركات ثقافية بين المجتمع السعودي والباكستاني، وهناك سمعت كلمات الترحيب التي نقولها في أعراس السعودية".