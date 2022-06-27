طيران ناس يعلن عن إطلاق رحلات مباشرة وجديدة بين #الرياض و #بودروم التركية بمعدل رحلتين اسبوعية ابتداءً من 17 يوليو 2022

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي ‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق وجهة جديدة وتسيير رحلتين اسبوعية مباشرة بين الرياض وبودروم التركية، وذلك ابتداءً من 17 يوليو 2022م.ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار استراتيجية طيران ناس التوسعية في الوجهات الدولية، وسط توقعات بتنامي الطلب على السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وتلبية رغبات ضيوف طيران ناس في السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات المباشرة.

وستكون الرحلات المباشرة بين (الرياض – بودروم) يومي الأربعاء والجمعة بواقع رحتلين أسبوعية، وستضاف بذلك إلى 3 وجهات أخرى إلى تركيا سبق الإعلان عنها ليرتفع عدد الوجهات التركية على طيران ناس لـ4 وجهات، وهي استطنبول وطرابرون وانطاكيا إضافة إلى بودروم.

يذكر أن طيران ناس عزز بشكل كبير من رحلاته الدولية خلال الفترة الماضية، فسيّر رحلات مباشرة إلى كل من فيينا – سالزبورغ – براغ – سراييفو – تيرانا – صلالة – الغردقة – شرم الشيخ – تبليسي – باتومي – باكو بهدف ربط العالم بالمملكة، ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.