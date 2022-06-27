ريال مدريد يرفض عرضًا خياليًا من تشيلسي لبيع نجم الفريق

رفض مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا مغريًا من تشيلسي الإنجليزي لضم النجم البرازيلي رودريجو جوس جناح "الملكى" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط البرازيلي رودريجو جوس، صاحب الـ 21 عامًا، بعقد مع ريال مدريد ينتهى فى يونيو 2025، ويخطط "الملكى" لتجديد عقده حتى يونيو 2027 وزيادة راتبه السنوى كمكافأة على ما قدمه للميرنجى السنوات الماضية.

وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن إدارة تشيلسي تقدمت بعرض قيمته 70 مليون يوو إلي ريال مدريد من أجل ضم البرازيلي رودريجو جوس، ولكن قوبل بالرفض من جانب مسئولى الملكي.

وأضافت أن مسئولي ريال مدريد لا يفكرون فى بيع النجم البرازيلي رودريجو جوس، خاصة أنه أحد العناصر المستقبلية للميرنجي مع مواطنه فينيسيوس جونيور.