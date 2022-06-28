المغرب بطلًا لكأس العرب للصالات بثلاثية أمام العراق

توج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب للصالات2022، بعد فوزه على شقيقه العراقي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام في السعودية.

وسجل عبد اللطيف فاتي، غيث عرب هدف عكسي، ويوسف جواد أهداف أسود الأطلس الثلاثة، ونال المغربي أنس العيان جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وحافظ أسود الأطلس على لقبهم العربي، بينما نال العراق المركز الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات العربية.

وحسم منتخب المغرب لقب بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 في نسختها السادسة، التيي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في السعودية.