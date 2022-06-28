الموارد البشرية: التوطين وظف مليونين و٦٠ ألف سعودي بالقطاع الخاص ومكن المرأة

‏قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة إن برامج التوطين أوصلت عدد السعوديين إلى 2 مليون و60 ألف، وهو الرقم الأعلى تاريخياً في القطاع الخاص، ورفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 35%

وأوضح عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية في برنامج يا هلا أن برامج التوطين الجديدة تلافت سلبيات البرامج السابقة، وأبرز مثال ما حدث في قطاع الصيدلة.

‏وأكد أن توطين الوظائف القيادية لا يعني اغفال الخبرات.. ويجب على أصحاب العمل أن يؤمنوا بقدرات السعودي .