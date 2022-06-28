الموارد البشرية: التوطين وظف مليونين و٦٠ ألف سعودي بالقطاع الخاص ومكن المرأة

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة إن برامج التوطين أوصلت عدد السعوديين إلى 2 مليون و60 ألف، وهو الرقم الأعلى تاريخياً في القطاع الخاص، ورفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 35%
وأوضح عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية في برنامج يا هلا أن برامج التوطين الجديدة تلافت سلبيات البرامج السابقة، وأبرز مثال ما حدث في قطاع الصيدلة.
وأكد أن توطين الوظائف القيادية لا يعني اغفال الخبرات.. ويجب على أصحاب العمل أن يؤمنوا بقدرات السعودي .
قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة إن برامج التوطين أوصلت عدد السعوديين إلى 2 مليون و60 ألف، وهو الرقم الأعلى تاريخياً في القطاع الخاص، ورفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 35%