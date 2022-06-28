تتجاوز تكلفتها 8.5 مليار ريال.. أمير الرياض يدشن 93 مشروعا غدا

يُدشِّنُ الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، غدًا الأربعاء، 93 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 8.5 مليارات ريال، لـدعم الاستدامة المائية والبيئية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستسهمُ هذه المشروعاتُ التي نَفَّذَتْها المؤسسةُ العامةُ لتحلية المياه المالحة وشركةُ المياه الوطنية، ووكالةُ الوزارة للمياه والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، على تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتعزيز الاستدامة البيئية وزيادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض.

وجرى تنفيذُ هذه المشروعاتُ بأفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق رؤية المملكة 2030، التي تعكسُ حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.

وتشملُ المشروعاتُ أضخمَ نظام لنقل المياه في المملكة، نظام نقل الجبيل – الرياض (المرحلة الثالثة)، بطاقة نقل تصميمة تبلغ (1,200,000) م3/يوم، وبنظام نقل مزدوج، وبطول إجمالي يبلغ (821) كيلو متراً طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (6.318) مليار ريال، و53 مشروًعًا للمياه و35 مشروعًا للصرف الصحي، إضافة إلى ثلاثة مشروعات زراعية تصلُ قيمتها 35 مليون ريال، ومشاريع لتنمية الغطاء النباتي تصلُ قيمتها ثلاثة ملايين ريال.