“مرصد المجمعة”: هلال ذي الحجة سيمكث 32 دقيقة بعد غروب الشمس في سماء مكة

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أنه سيقوم برصد هلال شهر ذو الحجة 1443هـ، يوم الترائي الذي يوافق اليوم الأربعاء 29 ذي القعدة؛ وفق قرار المحكمة العليا، وليس أمس الثلاثاء؛ لأن تاريخ أمس يوافق 28 وليس 29 ذي القعدة وفق قرار المحكمة العليا؛ مبينًا أن هلال شهر ذي الحجة سيمكث اليوم في الأفق بعد غروب الشمس 32 دقيقة في سماء مكة المكرمة.

وتفصيلًا، قال مرصد جامعة المجمعة الفلكي: بعد تمام الحسابات العلمية لموقع المرصد، تفيد المعطيات الحسابية بأن القمر سيغرب قبل الشمس؛ بينما اليوم الأربعاء 30 ذو القعدة (يوافق 29 ذو القعدة حسب قرار المحكمة العليا رقم 158)، وسيحدث الاقتران الساعة 5:52 فجرًا بتوقيت الرياض وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7:07 ويغرب الهلال الساعة 7:39".

وأضاف: "بينما في موقع المرصد الفلكي بحوطة سدير، ستغرب الشمس الساعة 6:52 عند درجة 294، وسيغرب الهلال الساعة 7:24 عند درجة 299، أي أن الهلال سيمكث 32 دقيقة بعد الشمس بارتفاع 6.3 درجات واستطالة 712 درجة".

وتابع: "سيغرب القمر في مشعر المزدلفة صبيحة يوم النحر السبت الموافق 9 يوليو الساعة 12:43 صباحًا".