“ انفوجراف”.. “شؤون الحرمين” توضح محظورات الإحرام السبعة

استعدادًا لموسم الحج.. ومن خلال سعيها لنشر العلم الشرعي ومساعدة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله على أداء مناسكهم، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن محظورات الإحرام السبعة.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في "إنفوجراف" نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، أنه على من قصد بيت الله الحرام حاجًا، ذكرًا كان أو أنثى، أن يكون على علم بمحظورات الإحرام السبعة، وهي كتالي:

1 – أن لا يأخذ من شعره أو ظفره، فأما نقش الشوكة ونحوه فلا بأس وإن خرج دم.

2 – أن لا يتطيب بعد إحرامه، في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، ولا يتنظف بصابون مطيب، فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه، فلا يضر.

3 – لا يقتل الصيد.

4 – لا يجامع امرأته.

5 – لا يباشر لشهوة، بلمس أو تقبيل أو غيرهما.

6 – لا يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يخطب لنفسه أو لغيره.

7 – لا يلبس القافزين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به.

وأضافت أن الرجل يختص في المحظورات بما يلي:

1 – لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية أو سقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه، فلا بأس به.

2 – لا يلبس القميص ولا العائم ولا البرانيس ولا السراويل ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارًا، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف.

3 – لا يلبس ما كان بمعنى بما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها.

* ما يباح للرجل:

1 – يجوز أن يلبس النعلين والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده، أو يتقلدها في عنقه، ويلبس الحزام ليجعل فيه النفقة.

2 – يجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد، فلا شيء عليه.

* أما المرأة فيُحظر عليها:

1 – لا تلبس البرقع.

2 – لا تلبس النقاب، وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه.

* يُسن للمرأة:

أن تكشف وجهها، إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.