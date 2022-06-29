أعلان نتائج الطلبة عبر موقع نور غدًا الخميس.. والمدارس تُغلق أبوابها لمدة شهرين

تعلن وزارة التعليم ، ‏غدًا الخميس، نتائج الطلبة عبر موقع نور، ويتعلق المدارس أبوابها لمدة شهرين، تزامنا مع انتهاء الاختبارات النهائية 1443 ، برقم الهوية 1443 لجميع المراحل الدراسية.

ونظام نور لنتائج الطلاب هو الموقع الإلكتروني التعليمي في المملكة، التابع لوزارة التعليم السعودية، ويختص بعرض نتائج الطلاب نهاية كل فصل دراسي فور إعلان النتائج، ويترقب الطلاب والطالبات إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث 1443 يوم الخميس، وفق ما أعلنته وزارة التعليم عن موعد إعلان نتائج الطلاب 1443.

وسيتم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 سواء كان من خلال حساب ولي الأمر، أو من خلال حساب الطالب في نظام نور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور.

تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة السر.

كتابة رقم التحقق.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيظهر أمامك تحديد الفصل الدراسي.

أنقر على أيقونة ابحث.

سيظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالطالب.

أنقر على إشعار نتيجة الطالب.

سيظهر أمامك مباشرة نتيجة الطالب.

وفي حالة نسيان اسم المستخدم أو كلمة المرور، يتيح موقع نظام نور، طريقة استعادة كلمة المرور واسم المستخدم من خلال تطبيق الخطوات التالية: