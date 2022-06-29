البحرين تكسر البروتوكول احتفاء بالسيسي.. صورة الرئيس المصري في الخلف بدلا من أصحاب الدار

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية للقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع ولي العهد البحريني.

وتصدرت صورة كبيرة في الخلف أثناء اللقاء، واعتبر البعض أن البحرين كسرت البروتوكول المعمول به خاصة وأنه المتعارف عليه وضع صور أصحاب الدار وليس الضيف.

ولاقت الخطوة، إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل، وحملت التعليقات الثناء والشكر للقيادة البحرينية.

وبحث الرئيس المصري مع ولي عهد البحرين، في وقت سابق من اليوم، تطورات الشرق الأوسط، وأكد السيسي على خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.